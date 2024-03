Quelques absences notables dans la sélection des Diables Rouges: "Je ne vois actuellement pas la nécessité de le convoquer"

Domenico Tedesco a ajouté un nouveau visage à la sélection avec Koni De Winter. Certains espéraient le retour de Thorgan Hazard ou même de Toby Alderweireld. Le sélectionneur national a donné davantage d'explications, en conférence de presse.

Kevin De Bruyne souffre d'un problème aux adducteurs et est épargné pour les deux matchs amicaux. Le calendrier de Manchester City s'annonce chargé dans les mois à venir et Tedesco sait déjà ce que KDB vaut.

"Hier, j'ai parlé avec le médecin et Kevin, et nous en sommes venus à la conclusion que le risque est trop élevé. Nous devons non seulement tenir compte du joueur lui-même, mais aussi de l'équipe à laquelle il appartient. Il est sage de ne pas le convoquer."

"S'il n'est pas en mesure de jouer ou de s'entraîner, c'est notre responsabilité de garantir sa santé. Il est préférable pour lui de prendre le temps de récupérer pleinement à City, afin d'être prêt pour l'Euro. En ce moment, nous ne pouvons prendre aucun risque, surtout pas avec Kevin."

"Il se débrouille très bien à Anderlecht et nous sommes heureux de les voir retrouver un haut niveau. Nous le surveillons bien entendu et il figure sur la liste élargie pour l'Euro. Nous suivons de près sa situation. »

"Comme toute l'équipe de l'Union, il a fait forte impression. Mais Thomas Meunier a joué ces derniers mois en Allemagne et en Turquie et s'en sort très bien. Nous optons pour son expérience. Tout comme Hazard, il est sur la liste élargie et nous le suivons certainement."

"La porte n'est pas fermée pour Toby", a répété Tedesco une fois de plus. "Tout comme Axel Witsel, je le convoquerai si nous en avons besoin. Mais ce besoin n'est pas présent actuellement", a déclaré le sélectionneur.

"Je fais confiance aux jeunes joueurs pour l'instant. Certes, ils commettront encore des erreurs, mais nous devons leur accorder cette confiance. Sinon, nous les perdrons tous. Ce lien de confiance peut se dissiper en un instant. C'est le message que je transmets à tous les 39 joueurs que j'ai déjà appelés. Ils savent où ils en sont."