Comme Aron Donnum, Denis Dragus pourrait sauver le mercato du Standard : le Roumain est suivi en Premier League, mais pas seulement

Prêté en Turquie, Denis Dragus sera de retour au Standard à partir du 30 juin prochain. Il ne devrait, cependant, pas y rester, et pourrait sauver le mercato estival liégeois.

Le premier mauvais choix du Standard, cette saison, était peut-être de laisser partir Denis Dragus, en prêt, du côté de Gaziantep. Les Rouches se sont effondrés sur le plan offensif, alors que le Roumain a impressionné en Turquie.

Depuis le début de la saison, Dragus a planté treize roses (dont une avec le Standard) et a délivré une passe décisive. De belles performances, qui le placent sur les tablettes de grands clubs.

Selon les informations d'Ali Budak, suiveur de Gaziantep pour le média gazispor.com, l'attaquant de 24 ans serait suivi par deux clubs de Premier League (West-Ham et Crystal Palace), deux clubs allemands (Stuttgart et l'Eintracht Frankfurt) ainsi que par un géant turc, Besiktas.

Denis Draguş ile ilgilenen takımlar...



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 İNGİLTERE PREMİER LİG

👉WEST HAM

👉CRYSTAL PALACE

🇩🇪 ALMANYA BUNDESLİGA

👉 STUTTGART

👉EİNTRACHT FRANKFURT

🇹🇷 TÜRKİYE

👉BEŞİKTAŞ pic.twitter.com/U87RJD9bRG — Ali Budak (@AliBudakx) March 13, 2024

Denis Dragus, le sauveur du mercato estival du Standard ?

Estimé à deux millions d'euros sur Transfermarkt, Denis Dragus ne sera, plus que probablement, pas conservé par le Standard, qui aura besoin de liquidités pour reconstruire son noyau. L'international pourrait mettre du beurre dans les épinards des Rouches en vue du mercato estival.

"J'aimerais l'amener en Premier League. Il y a de l'intérêt, mais on ne parle pas d'équipes du top 5. On parle de Crystal Palace et West-Ham, il y a déjà eu des discussions. Au niveau auquel il preste pour le moment, il a toutes ses chances" a déclaré son représentant, Florin Manea, au média roumain Fanatik.