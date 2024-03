Le pauvre Thierry Henry pourrait bien être privé de ses stars pour le plus grand défi de sa carrière de coach

Thierry Henry est sélectionneur des Espoirs français, ce qui signifie qu'il devra également diriger les U23 au tournoi olympique. Pour ces JO à domicile, il aimerait pouvoir compter sur quelques stars, mais tout ne dépend pas de lui...

La première sélection U23 de Thierry Henry a été entourée d'interrogations : quels "vétérans" seront intégrés à l'équipe pour les Jeux Olympiques ? Traditionnellement, jusqu'à trois joueurs de plus de 23 ans peuvent participer au tournoi olympique. On a ainsi déjà vu Neymar et Dani Alvès le disputer avec le Brésil.

Plusieurs stars ont déjà fait savoir qu'ils espéraient en être. Kylian Mbappé n'en fait pas secret : les Jeux Olympiques sont un objectif. Antoine Griezmann aimerait également y être autorisé, tout comme Olivier Giroud. En 2020, André-Pierre Gignac, Téji Savanier et Florian Thauvin étaient de la partie.

Mais Thierry Henry a bien rappelé que le choix ne dépendait pas que de lui. Alors que toute la France espère voir des stars à domicile pour le tournoi, ce sont les clubs qui gardent la main. "Il faut bien assimiler une chose : la décision viendra du club, quoi qu'il arrive", regrette-t-il auprès de L'Equipe.

"Ce ne sont pas des dates FIFA. Je ne dis pas que ce sera pareil pour tout le monde, mais les clubs étrangers pensent à leurs joueurs, pas à nous ou aux JO. Ils ont besoin de leurs joueurs. On discutera, mais si le club reste sur sa position, ce sera difficile de faire quelque chose", continue Henry.

Mbappé manquera-t-il les Jeux ?

Le départ quasi-acté de Kylian Mbappé, par exemple, complique ainsi les choses. Alors que le PSG aurait certainement laissé son attaquant disputer les JO, même s'ils arrivent dans la foulée de l'Euro 2024, il en sera autrement du Real Madrid s'il y signe. La Maison Blanche a en effet déjà fait savoir qu'aucun de ses joueurs ne serait autorisé à aller aux JO.

"On a une liste élargie et on a déjà eu des discussions. Tous sont disponibles sur papier, mais il n'y a pas de vraies certitudes car tu restes à la merci des clubs", conclut Thierry Henry avec fatalisme.