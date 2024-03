Le problème majeur causé par l'appel d'Anderlecht : les Mauves risquent d'être sanctionnés... pour le match du titre

Anderlecht va faire appel du match à huis clos infligé après les événements survenus contre le Standard, en décembre dernier. Il tomberait pendant les Play-Offs, ce qui punirait grandement les Mauves sur le plan sportif, mais aussi financier.

Le Standard et le Sporting d'Anderlecht se sont vus infliger une sanction d'un match à huis clos après les agissements de leurs supporters lors du Clasico du 7 décembre dernier, en Coupe de Belgique.

De leur côté, les Rouches ont décidé d'accepter la sanction proposée par le comité disciplinaire de la Fédération, puisqu'ils seront moins impactés que les Mauves. Le Matricule 16 va jouer les Play-Offs 2, des matchs qui compteront (presque) pour rien, tandis que le RSCA sera en pleine bagarre pour le titre.

Anderlecht estime donc être davantage puni que le Standard, même si la sanction est identique pour les deux équipes. Les Bruxellois se défendent : un huis clos lors d'un match de Play-Offs 1 pourrait coûter jusqu'à 850.000€ nets au club.

Anderlecht veut être sanctionné... la saison prochaine

Ils vont donc faire appel, mais le problème est que, théoriquement, la décision ne sera prise... qu'à la moitié du mois d'avril, alors que la lutte pour le sacre sera à son paroxysme. Que ça soit l'Union Belge, la Pro League, Eleven/DAZN et les supporters, tout le monde veut éviter cette situation.

Imaginez que l'appel n'aille pas au bout et que, mi-avril, il soit confirmé qu'Anderlecht doit disputer un match à domicile sans ses supporters. Cela pourrait être... le match du titre, tout simplement. C'est pourquoi le Sporting demande à ce que la sanction soit repoussée à la saison prochaine.

D'une certaine manière, ils ont raison. L'enjeu est important et tout le monde devrait commencer les Play-Offs sur un même pied d'égalité. D'autre part, pouvoir faire reporter cette sanction et presque décider de la date de celle-ci lui enlève tout son côté punitif. Et puis, depuis début décembre, n'y a-t-il pas eu le temps de mettre cette sanction en place ? Une histoire bien belge, encore une fois.