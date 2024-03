Les chiffres sont formels : comment le Lotto Park est redevenu une forteresse imprenable

Cette saison, Anderlecht a repris du poil de la bête et cela se remarque notamment à domicile. Chez les adversaires, le discours "Ce n'est pas ici que nous devons prendre des points" refait lui aussi surface.

Anderlecht est toujours invaincu à domicile cette saison. Trois fois, le match s'est soldé par un partage : contre le Club Bruges, le Standard et l'Union. Les onze autres matchs ont été remportés. À l'extérieur, il y a eu six matchs nuls et deux défaites.

En comparaison, la saison dernière, il y avait eu quatre matchs nuls et... sept défaites au Lotto Park. Une évolution remarquable qui est évidemment liée à l'injection de qualité menée l'été dernier.

© photonews

Thorgan Hazard, Thomas Delaney, Kasper Dolberg, Peter Schmeichel, Mats Rits... les transferts réalisés ne sont pas négligeables, que ce soit en matière de talent pur ou de gestion des matchs.

Mais un autre facteur entre aussi en compte : le Lotto Park est redevenu une forteresse imprenable. Et les jeux désormais traditionnels jeux de lumière n'expliquent pas tout : Anderlecht a attiré une nouvelle vague de supporters grâce à une campagne marketing poussée.

Nouveaux supporters

Une nouvelle génération de jeunes supporters a pris l'habitude de se rendre au Lotto Park et cela s'en ressent. À l'exception du match contre Westerlo, chaque match était sold out cette saison.

Et cela le restera également pendant les play-offs. Anderlecht a le luxe de pouvoir remplir tout son stade avec des abonnés, mais ne le souhaite pas. Sur les quelques 21 000 places disponibles, 16 500 sont proposées sous forme d'abonnement.

© photonews

Le reste est en vente libre car ils savent qu'il y a des milliers de personnes qui attendent pour assister à un match de temps en temps. Ainsi, tout le monde est servi.

Le Club Bruges connaît une saison moins... et cela se voit

Ainsi, Anderlecht affiche un taux d'occupation presque parfait de 98,1 %. De loin le meilleur en Pro League. A la deuxième place se trouve l'Antwerp avec 88 %. Puis on retrouve l'Union avec un taux d'occupation de 79,9%. Au Club de Bruges, le Jan Breydel n'est rempli que à 71,8 % cette saison. Ce qui le place seulement neuvième au classement.

Il est donc clair que l'ambiance en tribune va de pair avec les performances sportives. Mais l'inverse semble vrai également.