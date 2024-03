"Si Thiago coûte déjà 37 millions d'euros, alors combien vaut Amoura ?"

L'Union Saint-Gilloise est en tête du championnat. Est-ce enfin la bonne pour le titre national cette fois ?

L'Union Saint-Gilloise est en bonne position pour remporter le titre de champion cette saison après une phase classique rondement menée. Il reste à voir si les Bruxellois pourront cette fois-ci concrétiser.

En tout cas, peu de gens s'attendaient à ce que l'Union soit à nouveau en lice pour le titre, après avoir entamé cette saison avec un nouvel entraîneur et de nombreux nouveaux joueurs. Mais la mayonnaise a pris très rapidement.

Et la possibilité que l'histoire se répète est très élevée. Il sera particulièrement difficile de garder Amoura et Puertas, mais le président Alex Muzio s'attend également à beaucoup d'intérêt pour Machida, comme il le mentionne dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws.

Le montant du transfert d'Igor Thiago du Club Bruges semble être le coup de maître de 2024. "Si Thiago coûte déjà 37 millions, combien vaut Amoura ?", plaisante Muzio. "De nombreux clubs sont jaloux du succès des autres, mais ce transfert est fantastique pour le football belge. Et pour nous."

Un nouveau stade avant le titre et la Coupe

L'Union avait également Thiago sur sa liste, avoue Muzio. "Thiago était un peu trop cher pour nous, ce qui nous a amenés à rapidement rayer son nom. Sept millions à Ludogorets, plus son salaire... Nous ne pouvions pas rivaliser avec Bruges."

Le président ne trouve pas cela frustrant. Le club respecte rigoureusement les budgets imposés. "Il arrivera un jour - je l'espère - où nous aurons un nouveau stade et le plus haut chiffre d'affaires en Belgique. Si vous me demandiez maintenant de choisir entre un nouveau stade ou remporter la Coupe et le titre, je choisirais immédiatement le stade."