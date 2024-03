🎥 "L'arbitre a choisi de leur donner la victoire" : la colère règne au RFC Liège après la défaite au Lierse

Le Matricule 4 a loupé une bonne occasion de se rapprocher du top 6, mais ne compte toujours que quatre longueurs de retard. À Rocourt, personne n'a encore dit son dernier mot.

Comme au match aller, le RFC Liège a été retourné dans les dernières minutes par le Lierse. Les Sang & Marine ont mené à deux reprises, avant d'encaisser un troisième but synonyme de défaite au bout du temps additionnel.

"On doit gagner ce match. On a des possibilités pour le tuer ou l'emporter sur la fin, on commet deux erreurs individuelles qui permettent à l'adversaire de revenir, puis l'arbitre a choisi de donner la victoire au Lierse" pestait Gaëtan Englebert en fin de partie, au micro du diffuseur Eleven/DAZN.

Le rêve est toujours en vie"

"Il y a eu quelques moments où on a laissé l'adversaire avoir plus d'agressivité et de présence dans la zone de vérité. Une fois, on tacle alors qu'il n'y a pas besoin et sur le deuxième but, on arrive en retard. L'adversaire joue bien le coup, mais on a eu tout ce qu'il fallait pour tuer le match ou le gagner sur la fin."

Désormais, les Liégeois comptent quatre longueurs de retard sur la sixième place et le top 6. "On va continuer de la même façon, le rêve est toujours en vie et il reste une possibilité. Il faudra aussi être sûr qu'on peut aller là-bas, c'est peut-être une autre question à poser, et que tout le monde fasse son travail correctement."

Le RFC Liège a loupé une sacrée occasion

De son côté, Kévin Debaty est également revenu sur cette fin de match, houleuse. "C'est très frustrant de prendre le troisième but de cette manière. Il y a un arrêt de jeu suite à une blessure, on avait la possession et l'arbitre demande qu'on rende le ballon au Lierse. C'est la première fois qu'on voit ça."

"On avait le match en main à de nombreuses reprises, on les laisse revenir et ça ne peut pas arriver. Il nous a manqué de la jugeote, un petit peu plus de finition dans le rectangle, car on a eu les opportunités. A contrario, c'est une défaite qui fait très mal."

Les personnes qui ne croient pas au top 6 ne seraient pas honnêtes"

Pour le portier, aussi, le top 6 ne doit pas encore être oublié à Rocourt. "Il reste quatre matchs, quatre finales. Il n'y a rien de joué. Il va falloir profiter de cette pause pour recharger les batteries, bien travailler et reprendre confiance pour jouer un match très important contre Beveren."

"Le rêve n'est pas envolé, on a montré de bonnes choses. Le top 6 est encore jouable, les personnes qui n'y croient pas ne seraient pas honnêtes. On a les qualités, les opportunités, le groupe le veut. Ça passe par des résultats, on avait tout en main pour le faire, mais on repart bredouilles. C'est triste."