🎥 Le calendrier des Playoffs, c'est par ici : voici où, quand et comment suivre l'annonce de la Pro League

Ce lundi, la Pro League dévoilera le calendrier de la phase finale de notre championnat. En route pour les Champions Playoffs, Europe Playoffs et Relegation Playoffs !

Tous les verdicts sont tombés : le top 6 et le "flop" 4 sont connus, ainsi que les équipes qui disputeront les Europe Playoffs. L'Union Saint-Gilloise, Anderlecht, l'Antwerp, le FC Bruges, le Cercle de Bruges et Genk forment le top 6 ; Gand, Malines, STVV, le Standard, Westerlo et OHL terminent de la 7e à la 12e place.

1. Union Saint-Gilloise (35 points)

2. Anderlecht (32 points)*

3. Antwerp (26 points)

4. Club de Bruges (26 points)*

5. Cercle de Bruges (24 points)*

6. Genk (24 points)*

* Point arrondis vers le haut lors de la division des points par deux

1. Gand (24 points)*

2. Malines (23 points)*

3. Saint-Trond (20 points)

4. Standard (17 points)

5. Westerlo (15 points)

6. Louvain (15 points)*

Enfin, les Relegation Playoffs verront s'affronter Charleroi, Eupen, Courtrai et le RWDM. Là, les points ne sont pas divisés par deux avant le début de la phase finale.

Le calendrier dévoilé à 17h par la Pro League

Ce lundi, on saura donc à quoi ressembleront les Playoffs. Le calendrier sera dévoilé ce lundi, lors d'une cérémonie qui sera à suivre en direct sur la chaîne YouTube de la Pro League, via le lien ci-dessous :

L'Union Saint-Gilloise, en tant que leader au terme des 30 journées de la phase classique, sera assurée de débuter la saison à domicile. Un avantage important, car elle ne compte au final que 3 petits points d'avance sur le RSC Anderlecht : tout peut aller très vite, mais l'USG peut aussi prendre le large dès l'entame des Playoffs !