La réaction inhabituelle d'Alexander Blessin pendant Antwerp - Union : la raison, une nouvelle erreur d'arbitrage ?

Alexander Blessin est généralement imperturbable, au bord du terrain. Pourtant, à l'Antwerp, l'entraîneur de l'Union a exprimé ses véhémences... et a même été averti.

C'est sur le but anversois qu'Alexander Blessin a exprimé son mécontentement (lire le résumé de la rencontre). "Il y avait beaucoup d'émotion. Normalement, cela ne me pose pas de problème, mais avec tout ce bruit derrière soi, on se laisse parfois rattraper par les émotions. Après le match, j'ai eu l'occasion de me rafraichir un petit peu la tête" souriait le coach de l'Union, en conférence de presse.

Pourtant, il n'en démord pas. L'égalisation de Gyrano Kerk ne devait pas être validée, selon lui. "L'arbitre était d'accord, mais pas le VAR. Le joueur de l'Antwerp touche deux fois le ballon de la main. Ce n'est pas une bonne décision de le valider."

La fatigue est l'explication pour Koki Machida

Selon le T1 unioniste, le carton rouge adressé à Koki Machida semblait également léger. Dans l'autre sens, il y avait, aussi, eu un pied très dangereux de Jelle Bataille. "Je n'ai pas encore revu correctement les images, mais la première carte jaune était déjà évitable."

"La deuxième est une faute technique. Il peut mieux faire, mais Koki est le joueur qui a joué le plus de matchs de toute la saison. Maintenant, il doit retourner en équipe nationale. Quand on est fatigué, on fait des erreurs comme ça, ce sont des choses qui arrivent" a conclu Blessin en conférence de presse.