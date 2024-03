Le but de l'Antwerp contre l'Union devait-il être annulé ? La réponse surprenante du Département arbitral

L'Antwerp a égalisé en toute fin de match face à l'Union, mais le but de Gyrano Kerk semblait entaché d'une faute de main. Qu'en dit le Département arbitral ?

La rencontre entre l'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise n'a pas été de tout repos pour l'arbitre. En plus de la phase polémique entre Jelle Bataille et Koki Machida, qui aurait dû se solder par un carton rouge pour le joueur anversois, un but a été marqué dans des conditions qui ont fait hurler côté unioniste.

En effet, il semblait assez clair que Gyrano Kerk, le buteur, avait emmené le ballon du bras. Profitant de la mauvaise sortie d'Anthony Moris, il avait ensuite fait 1-1. Mais pour les joueurs de l'Union, c'était clair : il y avait faute de main, et ce but devait donc être annulé (lire ici).

Qu'en dit Frank De Bleeckere, patron de l'arbitrage belge ? Lors du traditionnel Under Review, il a expliqué que le VAR... n'était pas parvenu à se décider. En cause : l'absence d'images permettant d'établir avec certitude que Gyrano Kerk avait emmené le ballon de la main.

"Ils m'ont dit n'avoir aucune image établissant avec 100% de certitude que le ballon était touché de la main. Ils ont examiné tous les angles", assure De Bleeckere. Pourtant, sur les images dont dispose Eleven, cela semblait assez clair. Pas suffisamment, donc, pour le Département arbitral...