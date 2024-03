Le "pacte" passé entre joueurs : si la Pro League ne veut pas coopérer, ils le feront eux-mêmes

Trois des quatre matchs joués à 18h30 se sont arrêtés pendant quelques minutes vers 18h51. Chaque fois, il s'agissait d'une petite blessure du gardien de but. Coïncidence ? Pas du tout ! Les équipes avaient en effet convenu de cela entre elles.

Le ramadan a commencé et la plupart des équipes ont plusieurs joueurs qui y participent. Ils ne doivent donc pas manger avant le coucher du soleil. Dimanche, le soleil s'est couché à 18h51 et c'est justement à ce moment-là que les trois gardiens de but ont d'un seul coup subi une petite "blessure".

Contrairement aux Pays-Bas, la Pro League avait décidé qu'il n'y aurait pas de break prévu pour que les musulmans puissent rompre le jeûne... mais les joueurs s'en sont chargés eux-mêmes. Maarten Vandevoordt (Genk), Hervé Koffi (Charleroi) et Tobe Leysen (OHL) sont tous tombés au sol en même temps.

Cependant, Koffi était un peu en avance, car Davy Roef était également sur le point de ressentir des "douleurs aux ischio-jambiers" à ce moment-là. "Nous avions convenu de le faire à la 25e minute, mais Koffi semble vivre sur un autre fuseau horaire", a plaisanté Roef.

Et en Playoffs ?

Ils n'ont donc pas caché qu'un accord avait été conclu. "Je me suis tordu la cheville", rigolait Vandevoordt. "Non, bien sûr, c'était pour permettre aux gars qui observent le ramadan de manger un peu."

Le ramadan se poursuit jusqu'au 9 avril. À ce moment-là, le soleil se couchera à 20h26. Les semaines à venir verront donc des horaires d'iftar de plus en plus tardifs. Allons-nous assister à de telles scènes à nouveau? Probablement, mais cela devrait se faire rare.

Les matchs des play-offs se joueront qui plus est à différents créneaux horaires. Cela signifie également que les joueurs musulmans qui disputeront un match à 16h15 ou 18h30 devront terminer le match l'estomac vide. Récemment, nous en discutions avec Faïz Selemani, dans une interview à lire ici.