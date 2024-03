Ramadan et football professionnel, possible à combiner ? Faïz Selemani répond clairement

Le ramadan a débuté en ce mois de mars, et les joueurs professionnels doivent le prendre en compte durant leurs entraînements et matchs. Mais la plupart, comme Faïz Selemani, l'assurent : cela ne les affaiblit pas.

Faïz Selemani (30 ans) a rejoint l'Arabie Saoudite l'été dernier, un pays où, bien sûr, tout est mis en place pour accompagner les joueurs dans leur pratique de l'islam. Le ramadan, qui a commencé en ce mois de mars, doit être observé même par les footballeurs professionnels, mais comment gèrent-ils cette période particulière ?

Un peu comme Zakaria El Ouahdi (lire ici), Selemani relativise l'impact du ramadan. "Il n'y a pas vraiment de façon de gérer ça. On en parle ensemble. C'est notre foi, c'est crucial. Pour ma part, je ne connais aucune difficulté", affirme le joueur de Al-Hazem.

"Bien sûr, physiquement, on va le ressentir. On pourrait manquer d'énergie, on ne saura peut-être pas donner le meilleur de nous-mêmes physiquement", concède Faïz Selemani. "Mais notre foi nous porte aussi dans ces périodes". C'était, notamment, ce que Karim Benzema affirmait. "Je suis tout à fait d'accord avec lui".

Selemani, cependant, a 30 ans et plusieurs ramadans derrière lui. Les jeunes joueurs pourraient connaître plus de difficultés à adapter leur rythme de vie professionnelle et leur jeûne. "C'est une très bonne question", concède l'ancien unioniste.

"Tout d'abord, il faut savoir que si un jeune joueur ne se sent pas prêt, il n'est pas tenu de le faire : c'est interdit de se mettre en danger pour faire ramadan", pointe Selemani. "S'il n'y arrive pas, aucun problème. S'il se sent prêt, je l'en félicite et je n'ai aucun doute qu'il va réussir. Personnellement, je le fais depuis que je suis très jeune, dès mes débuts en pro, je le faisais. Mais c'est quelque chose de très individuel".