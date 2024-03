Du souci pour Charleroi : un favori inattendu dans les Play-downs ?

Les Relegation Play-offs se joueront donc entre 4 équipes : Charleroi, Eupen, Courtrai et le RWDM. L'équipe de Felice Mazzù n'est pas encore sauvée, loin s'en faut.

La phase classique a rendu son verdict ce week-end. Battu à plate couture par La Gantoise, Charleroi a vu OHL lui passer devant dans les derniers instants.

Les Carolos seront aux côtés de 3 autres clubs bien entendu en difficulté, mais l'un d'entre eux semble relever la tête : Courtrai. Les Kerels ont de grandes chances d'être le concurrent numéro 1 des Zèbres - malgré l'écart conséquent de 5 points entre les deux équipes.

Courtrai, le favori numéro 1 pour le maintien ?

Cela peut paraître étonnant, au vu de la position au classement. Courtrai a en effet occupé la place de lanterne rouge pendant une grande partie de la phase classique.

Pourtant, le KVK a montré de très belles choses et a mérité sa victoire contre Anderlecht ce samedi soir. Le bilan de Freyr Alexandersson depuis son arrivée en janvier dernier n'est pas si mauvais qu'il peut le paraître : 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites en 10 matchs. Sous son aile, Courtrai a battu le Standard et Anderlecht, mais a aussi tenu tête au Club de Bruges. Ce n'est pas rien.

© photonews

De plus, Courtrai a l'avantage lorsqu'on porte attention à leurs prestations lors du deuxième tour contre les équipes qu'ils vont affronter en Play-offs : des victoires contre Charleroi et le RWDM, et un match nul contre Eupen.

Les Kerels sont en confiance après leur victoire contre Anderlecht. "Toutes les pièces du puzzle se mettent en place en ce moment. J'aurais préféré commencer les play-downs dès ce week-end !", avait déclaré Alexandersson.

Charleroi, le RWDM et Eupen en ballottage défavorable

L'Islandais sent sans doute le vent tourner. Car ses concurrents sont mal en point. Charleroi a certes 5 points d'avance, mais est fragilisé mentalement. Les Zèbres, leur direction et leurs supporters ne s'imaginaient pas disputer les Relegation Play-offs il y a encore quelques semaines. Courtrai s'y est préparé depuis de longs mois.

Eupen a vu son coach Florian Kohfeldt mettre les voiles à l'issue de la fin de la phase classique. Même si cela était discuté en interne depuis des semaines, cela fait mal. Enfin, le RWDM n'avance plus (et recule, même) depuis des mois et n'a plus gagné depuis le 16 décembre 2023. Soit le nouveau coach Bruno Irles trouve une formule miracle, soit le club reste à sa place de lanterne rouge et retrouve la Challenger Pro League la saison prochaine.

© photonews

Pour toutes ces raisons, Courtrai peut donc être considéré comme le favori au maintien, ou a en tout cas de très grandes chances de disputer le barrage. La rencontre contre Charleroi lors de la 2e journée pourrait déjà être décisive, au même titre que le match aller, qui se jouera...lors de l'ultime journée.