Les ultras attaquent Mehdi Bayat après le départ de Felice Mazzù : "L'un est un fils de Charleroi, l'autre est un fils de..."

Une page se tourne au Sporting de Charleroi. Suite aux résultats catastrophiques et le maintien qui se jouera en Playdowns, le club a décidé de se séparer de l'entraîneur, Felice Mazzù.

Les derniers jours sont noirs à Charleroi. Après la défaite contre La Gantoise et la victoire d'OHL contre Malines, le club est en Playdowns. Une situation intenable, de laquelle Felice Mazzù a finalement fait les frais (plus d'informations ICI).

Les Storm Ultras ont réagi à cette nouvellle en communiquant sur leur page Facebook. Ils considèrent le limogeage de leur coach comme "compréhensible", mais lui apportent leur soutien. Par contre, le directeur exécutif Mehdi Bayat en prend clairement pour son grade.

Charleroi : les supporters se lâchent sur Mehdi Bayat après le licenciement de Felice Mazzù

"Merci pour tout Felice. Pour tous les bons moments. Pour tous ceux que tu as affronté avec dignité. Tu es et resteras pour toujours un fils de Charleroi. Pendant que l’autre resteras pour toujours un fils de...", écrivent les Storm Ultras, qui réclament désormais "d'autres décisions", visant la direction et plus particulièrement Bayat.

"Il serait illogique que seule la responsabilité d’un acteur soit visée à travers cette année fiasco. Medhi, tu as instauré un sytème déficient. Tu en es autant si pas plus responsable. Tu n’as plus rien à faire dans ce club dont tu t’es allègrement servi, toi et ta petite mafia. Si le conseil d’administration n’apporte aucun changement majeur en ce sens , nous lui retirerons notre confiance immédiatement."