Wout Faes répond aux critiques : "Impossible de dire quand j'ai été bon ou mauvais"

Wout Faes est l'un des hommes forts de la défense des Diables depuis l'arrivée de Domenico Tedesco. Certains ne le voient pas d'un bon œil.

Ce rôle de taulier au sein de l'équipe nationale, Faes le doit à Tedesco. L'Italo-Allemand l'a propulsé alors que sous Martinez, il n'avait presque pas eu sa chance.

"Aujourd’hui, clairement tout a changé", a déclaré Faes dans une interview accordée à Sudinfo. J’ai lu récemment que j’avais joué le plus de minutes du groupe avec Tedesco. C’est la preuve qu’il a confiance en moi. Il me l’avait dit dès le début de son mandat (...) Je suis assez satisfait parce que je suis passé de rien à tout suite au changement de coach."

Diables Rouges : Wout Faes revient sur les critiques

Faes est souvent ciblé par les critiques. Plusieurs de ses prestations n'ont pas convaincu une partie des observateurs. "Je ne peux pas vraiment ressortir un match où je peux dire que j’ai été très bon ou un match où j’ai été mauvais", a-t-il expliqué. "J’étais plutôt constant et c’est ce qu’on attend des défenseurs. Et pour moi, tant que le coach et moi-même sommes satisfaits de ma performance, c’est le plus important."

Et le défenseur de répondre calmement à ses détracteurs. "Cela ne m’ennuie pas. J’essaie d’en faire abstraction. Il y aura toujours des gens qui diront que vous êtes le meilleur ou des gens qui vous détestent, des gens qui diront que vous avez fait un bon match et d’autres qui diront le contraire. Encore une fois, ce qui compte, c’est que le coach et moi soyons satisfaits de mes prestations."