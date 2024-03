Titanesque : le Maroc veut construire le plus grand stade du monde pour le Mondial 2030 !

Le Maroc, le Portugal et l'Espagne ont envoyé une candidature conjointe pour organiser la Coupe du Monde 2030. Dans le nord de l'Afrique, on veut mettre les petits plats dans les grands pour faire de ce tournoi une réussite.

L'Euro 2024 débutera dans quelques mois, mais les hautes instances du football mondial sont déjà tournées vers... 2030 et l'organisation de la Coupe du Monde.

Si l'on sait déjà que le Mondial 2026 se disputera au Canada, au Mexique et aux États-Unis, la Coupe du Monde 2030 devrait, elle aussi, se disputer dans trois pays différents.

Un stade de 115.000 places au Maroc pour la Coupe du Monde ?

En effet, le Maroc, le Portugal et l'Espagne ont envoyé une candidature conjointe et n'ont, pour le moment, aucun concurrent. Par la force des choses, ce sont donc ces trois pays qui vont obtenir l'organisation de la plus grande compétition au monde.

Et dans le nord de l'Afrique, on met déjà les petits plats dans les grands. Selon les informations du journal l'Équipe, le Royaume du Maroc souhaite construire le plus grand stade du monde, au nord de Casablanca, d'une capacité de... 115.000 places. C'est un petit peu plus que le stade du 1er mai, à Pyongyang (Corée du Nord), qui peut accueillir 114.000 personnes.

"Il serait situé dans la province de Benslimane, à 38 kilomètres au nord de Casablanca, sur un site d'une superficie de 100 hectares", précise le quotidien français.