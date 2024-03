Un Diable Rouge ouvre grandement la porte à un départ : "Envie de découvrir quelque chose de nouveau"

Actuellement blessé à l'épaule, Koen Casteels va manquer le déplacement des Diables Rouges en Irlande, samedi, et pourrait aussi louper celui en Angleterre, mardi. Le portier de Wolfsburg va vivre un été très mouvementé avec l'Euro... et un éventuel transfert.

Devenu le premier gardien de l'équipe national depuis le clash entre Domenico Tedesco et Thibaut Courtois, Koen Casteels va toutefois probablement devoir rester en tribunes pendant toute cette trêve internationale.

Blessé à l'épaule, le gardien de 31 ans manquera assurément le déplacement en Irlande, samedi, et est aussi très incertain pour la rencontre face à l'Angleterre à Wembley, mardi. Il sera remplacé par Matz Sels, qui reçoit la chance de sa vie de se montrer juste avant un grand tournoi.

Koen Casteels ouvre la porte à un départ de Wolfsburg

L'été sera d'ailleurs chaud pour Koen Casteels, entre l'Euro 2024 et... un éventuel transfert. Interviewé par Het Laatste Nieuws, le portier de Wolfsburg a avoué ouvrir la porte à un départ cet été.

"Wolfsburg était idéal pour ma famille. Nous vivons dans un quartier calme avec plusieurs autres jeunes familles. Ici, je pouvais me concentrer pleinement sur le football, mais il est temps de découvrir quelque chose d'autre."

Une envie de départ, donc, pour celui qui est arrivé dans le championnat d'Allemagne et Hoffenheim en 2011 en provenance de Genk, et qui ne l'a plus jamais quitté. Le rêve de la Premier League, ce n'est toutefois pas pour lui. Casteels ne serait évidemment pas contre rejoindre l'Angleterre, mais il ne fait pas une fixation sur ce championnat en particulier, comme beaucoup d'autres joueurs.

Lors du mercato hivernal, le FC Séville avait longtemps été mentionné parmi les clubs intéressés. Sans suite.