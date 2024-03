Un forfait majeur pour l'Angleterre, et un grand danger en moins pour la défense des Diables !

La poisse pour Gareth Southgate, à l'approche de deux matchs amicaux de prestige. Bukayo Saka n'affrontera pas le Brésil et la Belgique.

Les matchs amicaux de ce mois de mars ne seront peut-être pas la répétition générale dont Gareth Southgate rêvait. On savait déjà que le sélectionneur de l'Angleterre était privé de rien moins que Trent Alexander-Arnold, Luke Shaw, Kieran Trippier, Marc Guehi ou enore Levi Colwill.

Des inquiétudes subsistent autour du capitaine et meilleur buteur de l'équipe nationale, Harry Kane, incertain et qui suit un programme individuel, ou encore autour de Jordan Henderson. Mais un forfait inattendu vient d'être annoncé par la FA : celui de Bukayo Saka (22 ans). L'attaquant d'Arsenal a quitté le groupe.

"Bukayo Saka a quitté le camp d'entraînement anglais et est rentré dans son club pour poursuivre sa revalidation", écrit la fédération anglaise. Saka faisait partie des joueurs incertains et qui suivaient un programme individuel, comme Kane, Henderson et Palmer, mais son forfait est un coup dur.

Phil Foden titulaire à la place de Bukayo Saka ?

En effet, le Gunner est en grande forme, avec 16 buts et 13 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. En équipe nationale, Saka compte 11 buts en 32 caps, et était pressenti titulaire sur l'aile droite des Three Lions. Il ne sera pas remplacé numériquement par Southgate, précise la FA.

L'Angleterre, bien sûr, ne manque pas d'options pour le remplacer. Sky Sports cite ainsi Phil Foden comme remplaçant probable, et le médian de Manchester City serait titulaire dans la plupart des équipes nationales. Mais Gareth Southgate va devoir composer un onze assez hybride dans les jours à venir...