Arthur Vermeeren révèle les dessous de ses débuts compliqués à l'Atlético : "Je ne comprenais rien du tout"

Arthur Vermeeren est toujours en pleine période d'adaptation à Madrid. Le milieu de terrain est principalement sur le banc et devra se faire à un nouveau club, un nouvel entraîneur, un nouveau style de jeu et... une nouvelle langue.

En quelques jours, Arthur Vermeeren est passé d'un rôle de joueur clé à un statut de remplaçant : "Mentalement, cela me stimule. Et je peux maintenant me concentrer davantage sur ma condition physique" explique-t-il au Laatste Nieuws.

"Parce que je ne joue pas souvent, j'essaie de faire autant d'exercices de renforcement musculaire que possible avant l'entraînement. Ainsi, dès que j'aurai une nouvelle opportunité, je la saisirai à deux mains" poursuit-il.

Vermeeren est réaliste quant à ses chances dans les mois à venir : "Passer de l'Antwerp à l'Atlético, ce n'est pas rien. Je sais que je dois être patient. Que ce soit une semaine, un mois ou deux mois d'attente - tout dépendra du coach. Ce n'est pas agréable de ne pas jouer, mais j'essaie de me préparer du mieux possible en attendant".

Arthur Vermeeren no habla español

Cependant, il doit surtout surmonter la barrière de la langue. Ne pas pouvoir parler directement avec son coach est un gros inconvénient : "Je savais que ce ne serait pas facile car je ne parle pas encore espagnol, mais au début je ne comprenais rien du tout".

Ses coéquipiers sont alors d'une grande aide, en particulier Axel Witsel : "Certains membres du staff peuvent pourtant parler anglais, mais comme le but est que j'apprenne la langue le plus rapidement possible, ils parlent toujours en espagnol. Axel (Witsel, ndlr) m'aide en traduisant. Et d'ici là, je reconnais déjà certains mots. Je comprends plus facilement ce qu'ils veulent dire".