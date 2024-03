Christian Benteke doit-il dire adieu aux Diables ? "C'est plutôt une décision personnelle de Tedesco"

Christian Benteke est en train de dérouler en ce début de saison aux Etats-Unis. Pourtant, il n'a plus connu une sélection chez les Diables depuis mars 2022.

Alors que la Belgique a disputé une rencontre amicale, qui s'est soldée par un partage, en Irlande ce samedi, Christian Benteke continue de son côté à empiler les buts en Major League Soccer aux Etats-Unis.

Malgré ses statistiques de pur attaquant, il n'est plus rappelé en équipe nationale et il faut presque remonter au dernier match belge face à... l'Irlande pour retrouver une trace de Benteke chez les Diables !

En effet, sa dernière apparition, et son dernier but, remontent au 29 mars 2022 (soit il y a presque deux ans) face au Burkina Faso en amical alors que la Belgique avait joué les Irlandais trois jours plus tôt (et Benteke avait foulé le terrain pendant sept minutes.

Benteke n'a jamais parlé à Tedesco

Depuis la prise de pouvoir de Domenico Tedesco, il n'a toujours pas reçu sa chance. "Je pense que c’est plutôt une décision personnelle de la part du sélectionneur. Dans mon chef, il n’y a pas de rancune ou de frustration", a déclaré Christian Benteke dans un entretien accord au journal Le Soir.

D'ailleurs, il a confié qu'il n'avait jamais eu de contact avec le nouveau sélectionneur des Diables Rouges : "Parfois, la presse se demande si tel ou tel joueur a déjà parlé avec le sélectionneur. Mais cela reste sa volonté… ou non. Et il faut la respecter".

L'attaquant de DC United a néanmoins précisé qu'il n'avait pas pris sa retraite internationale et que la porte restait ouverte...

🎥 Le monstre Christian Benteke s'offre un incroyable triplé