L'Angleterre ne reçoit pas les Diables dans les meilleures conditions : "Une telle série de blessures, c'est du jamais-vu"

Si la Belgique n'est pas au complet pour cette trêve internationale, elle affrontera une Angleterre sérieusement diminuée également. Gareth Southgate n'en revient pas.

C'est Declan Rice qui s'est présenté en conférence de presse à Londres ce lundi à la veille d'Angleterre-Belgique, et qui portera le brassard de capitaine ce mardi. Mais le milieu de terrain d'Arsenal... était incertain, lui aussi. Il aurait donc pu s'ajouter à une liste vertigineuse de joueurs indisponibles pour ce dernier match de gala avant l'Euro 2024.

Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, est en effet privé de - prenez une longue inspiration : Harry Kane, Bukayo Saka, Kyle Walker, Harry Maguire, Sam Johnstone (ce sont ceux qui ont quitté le groupe ces derniers jours) mais aussi Kieran Trippier, Jack Grealish, Luke Shaw, Reece James, Trent Alexander-Arnold ou encore Callum Wilson, non-repris pour blessure.

Une Angleterre décimée

"C'est un nombre d'absents absolument incroyable, je n'ai jamais vécu ça auparavant", se lamente-t-il en conférence de presse. "Mais ça veut dire que d'autres joueurs auront leur chance. Face au Brésil, nous avons vu d'autres joueurs saisir cette opportunité et c'est aussi très bien pour nous".

Difficile, cependant, de préparer sereinement l'Euro dans ces conditions. "Je dois dire que nos plans initiaux pour la semaine ont dû être un peu revus", concède Southgate. "Nous en apprenons beaucoup sur plus de joueurs différents, cela dit, c'est utile. Cela nous aidera dans nos décisions futures de voir ces joueurs face à une opposition de haut niveau".

Le malheur des uns, cependant, fait le bonheur des autres. En raison de cette avalanche de blessures, Declan Rice aura l'honneur d'être capitaine. "Pour mes 50 caps, pouvoir être capitaine à Wembley devant ma famille et mes amis... Je vais devoir me pincer, je suis un peu sans voix", déclarait le médian d'Arsenal aux côtés de son coach.

"Oui, certains cadres du noyau sont absents, c'est donc une dynamique différente et l'opportunité pour d'autres de faire un pas en avant et de s'imposer", souligne Rice. "Beaucoup des joueurs présents sont l'avenir de cette sélection, et au plus ils peuvent vivre ce genre d'expérience, au mieux c'est pour tout le monde".