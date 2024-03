"Vous pouvez être fiers" : la déclaration d'amour de la presse anglaise à nos Diables Rouges

Une bonne partie de la génération dorée a beau avoir quitté le giron des Diables Rouges, la Belgique reste reconnue à l'échelle internationale. Nouvelle preuve à l'heure d'affronter l'Angleterre.

C'est un euphémisme, la presse étrangère n'a pas épargné les Diables Rouges après le triste 0-0 en Irlande. Mais dans sa chronique, Henry Winter, rédacteur en chef du Times, montre que l'Angleterre n'a pas la mémoire courte et voit plus loin que cela à l'heure d'évoquer son adversaire du soir.

Plus encore que d'un point de vue sportif, Winter se montre assez admiratif de l'alchimie qui se dégage du groupe des Diables Rouges.

"Quand je regarde l'équipe belge, je vois des symboles de populations différentes, de religions diverses et de caractères forts. Vous pouvez être fiers" écrit-il.

L'Angleterre toujours admirative de la Belgique

D'autant que l'équipe fait encore peur sur le terrain : "Que votre "génération dorée" était de meilleure qualité ? Avec De Bruyne, Lukaku et Vertonghen, il reste encore des joueurs clés et il y a maintenant de jeunes talents" poursuit-il.

Avant de conclure : "N'oubliez pas que vous êtes un pays de 11 millions d'habitants. Ce n'est pas beaucoup plus grand que Londres. Si vous deviez constituer une équipe à partir de cela, vous n'obtiendriez pas la qualité de la Belgique. Mon respect - et celui de beaucoup d'autres Anglais - est grand pour vous". Espérons continuer à gagner le respect des Three Lions après la rencontre de ce soir.