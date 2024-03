Des Diables "maladroits" ou "fantomatiques" : la presse étrangère ne craint pas la Belgique pour l'Euro

La Belgique a disputé un match de pauvre qualité en Irlande hier soir. Cela n'a pas échappé aux médias européens.

Vu le retrait d'une partie de la génération dorée, la Belgique fait moins peur au football européen qu'il y a quelques années en vue de l'Euro. Et ce n'est pas la prestation d'hier soir en Irlande qui nous vaudra une étiquette de favoris cet été.

"Une équipe expérimentale rajeunie a énormément déçu en Irlande. Le bloc a montré des signes inquiétants de faiblesse défensive. En testant les choses - souvent en raison du manque de joueurs - Domenico Tedesco n'est pas plus avancé à l'approche de l'Euro" écrit L'Equipe.

Avant de poursuivre : "La première mi-temps était un match amical, au sens littéral du terme. Les Diables ont réalisé l’une de leurs pires performances depuis la Coupe du monde au Qatar. Le défenseur central Wout Faes et l'arrière gauche Olivier Deman ont affaibli leur propre équipe en perdant de nombreux duel". Aster Vranckx et Youri Tielemans n'ont pas non plus été épargnés, tout comme Loïs Openda, qualifié de "fantomatique".

Les Diables n'ont emballé personne

Du côté des Pays-Bas, l'Algemeen Dagblad utilise le terme "maladroits" et parle de ce match comme "un pâle 0-0". Difficile de leur donner tort, tout comme au quotidien allemand Bild : "Les Irlandais ont eu les meilleures occasions. Les Diables manquaient de créativité et après les nombreux remplacements en seconde période, le match était quelque peu décousu".

La presse espagnole avait de son côté l'occasion de scruter Arthur Vermeeren, peu souvent à l'oeuvre du côté de l'Atletico. L'ancien goldenboy de l'Antwerp n'est pas le plus visé par les critiques mais n'a pas non plus aidé l'équipe à sortir la tête de l'eau. Espérons mériter des commentaires plus enthousiastes après le match de mardi à Wembley.