Mué en sauveur, ce Diable est le grand gagnant de l'ère Domenico Tedesco... et aura son mot à dire à l'Euro 2024

Koen Casteels, blessé, aurait dû être titulaire en Angleterre. Comme en Irlande, c'est finalement Matz Sels qui l'a été, avec succès. Le portier de Nottingham est peut-être le grand gagnant de cette trêve internationale.

Il est probablement l'un des Diables qui a gagné le plus de points lors de cette trêve internationale. Matz Sels est parvenu à garder sa cage inviolée en Irlande, en repoussant notamment un penalty, avant d'empêcher l'Angleterre de s'imposer contre les Diables à Wembley.

Le portier de Nottingham Forest, qui remplaçait un Koen Casteels blessé, a longtemps retardé l'échéance, mais ne pouvait rien lors de l'égalisation de Jude Bellingham sur la dernière action de la rencontre. À notre micro, le gardien de 32 ans a livré son sentiment après ces deux matchs.

"Gagner en Angleterre, à Wembley, aurait été bien pour l'Euro qui arrive, pour la confiance. C'est mieux que ça arrive maintenant pour apprendre, plutôt que dans quelques mois. Il y a un long ballon, qui tombe bien pour eux. Bellingham avait déjà eu quelques occasions pendant le match, c'est dommage de ne pas avoir pu garder cette victoire."

Jusqu'où peut aller Matz Sels avec les Diables Rouges ?

Diable Rouge à deux reprises avant l'arrivée de Domenico Tedesco, Matz Sels compte désormais huit sélections avec l'équipe nationale. Depuis la victoire en Autriche, en octobre dernier, il a disputé 398 minutes sur 540 possibles.

Il est donc particulièrement concerné par la mise en place tactique de Tedesco. Le sélectionneur national veut absolument construire de l'arrière, Sels a bien failli perdre la balle de cette manière à l'une ou l'autre reprise, mais ces imprécisions font, selon lui, partie du processus.

"On a essayé de construire de l'arrière. On a créé pas mal d'occasions, même en fin de deuxième période, pour marquer le troisième but. On ne l'a pas fait, donc on sait que ça reste dangereux. À la fin, le ballon tombe bien pour eux et c'est regrettable."

© photonews

Si les Diables ont donc quitté l'Angleterre avec des regrets, ils l'ont aussi fait avec un sentiment de satisfaction. La prestation à Londres était bien meilleure que celle à Dublin, même si les Three Lions ont eu suffisamment d'occasions pour s'imposer (merci Matz Sels), et en a rassuré plus d'un.

"Le premier match était différent. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, avec un nouveau système. Il faut le temps d'apprendre les choses. C'est juste dommage pour le sentiment de victoire avant l'Euro."