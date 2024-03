Ostende proche d'un rachat ? "Deux investisseurs potentiels très intéressés"

Le KV Ostende sort progressivement la tête de l'eau. Les administrateurs provisoires ont récemment épongé les dettes. Le club se rapproche d'un rachat.

Comme communiqué précédemment, Ostende ne doit plus craindre un retrait de points. La Commission des licences en a récemment informé le KVO. Le club peut désormais se concentrer sur le maintien en Challenger Pro League.

De plus, les potentiels rachats semblent aller "dans la bonne direction". Sur le site du club, l'administrateur provisoire Werner Van Oosterwyck s'est expliqué sur le sujet. "En ce moment, il y a deux pistes concrètes. Les deux parties ont donc signé une 'lettre d'intention', c'est-à-dire une déclaration d'intention d'acheter le club."

Ostende bientôt racheté ?

"Cette lettre contient également, par exemple, certaines conditions suspensives pour l'achat du club. Depuis, nous avons rempli la plupart de ces conditions. Les choses évoluent donc dans la bonne direction, mais nous n'y sommes pas encore. Avec ces deux parties, le maintien en Challenger Pro League ne fait pas partie des conditions suspensives, mais d'autres parties attendent d'avoir des certitudes et n'ont donc pas encore signé de lettre d'intention. Or, il me semble important que le club puisse se maintenir", a-t-il continué.

Van Oosterwyck a expliqué qu'il était nécessaire que les mêmes erreurs sous la direction de l'Américain Paul Conway ne soient plus commises. "Nous voulons tenir compte d'une vision à long terme, avec des engagements financiers clairs, mais aussi d'une attention à l'ancrage local du club", a-t-il déclaré.

"Sous la politique précédente - malgré des promesses creuses - il y avait peu d'ambition sportive, les transactions financières étaient pour le moins floues et le KV Ostende a perdu son identité. Il doit y avoir de l'ambition sportive sans se mettre en difficulté sur le plan financier. Pour l'instant, une reprise est bien sûr notre priorité, mais nous étudions déjà les possibilités de tenir le régime américain légalement responsable du non-respect des promesses financières et de la mauvaise gestion totale du club."

Ostende doit encore valider sa licence

L'administrateur provisoire conclut en expliquant qu'il espère que les choses soient claires pour le mois de mai, afin que le club obtienne sa licence en vue de la saison prochaine.