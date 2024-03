Une page se tourne à l'Antwerp : un cadre quittera le club en fin de saison et pourrait prendre sa retraite

L'un des patrons de l'équipe championne de Belgique va quitter l'Antwerp. Ritchie De Laet, en fin de contrat, va quitter le club en fin de saison.

L'Antwerp a annoncé que Ritchie De Laet (35 ans) quitterait le club en fin de saison. Le défenseur anversois est en fin de contrat et ne sera pas prolongé, cinq ans après son arrivée en provenance d'Aston Villa.

De Laet a jusqu'ici disputé 204 matchs pour le Great Old, inscrivant 7 buts et distribuant 8 passes décisives. Cette saison, l'ancien de Manchester United et Leicester City a disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues, et n'a pas encore joué en 2024 en raison d'une blessure musculaire.

Selon le Nieuwsblad, il est fort probable que Ritchie De Laet mette un terme à sa carrière après cette saison. Né à Anvers où il a été formé, De Laet avait ensuite signé très jeune à Stoke City.

Sous les maillots de Stoke, Norwich City, Portsmouth et surtout Leicester City, le défenseur a cumulé 47 matchs en Premier League et 128 matchs en Championship.

On ignore encore si Ritchie De Laet pourrait, en cas de retraite, intégrer le staff ou l'organigramme du club. De retour de blessure pour les Playoffs, le back droit de 35 ans tentera d'aider l'Antwerp de remonter au classement et de remporter une seconde Coupe de Belgique consécutive.