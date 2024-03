Le retour raté de Robin Veldman en Belgique : "Ce n'est pas mérité"

Robin Veldman a dirigé son premier match sur le banc des U23 du Club de Bruges. Avec une première défaite à la clé.

Les jeux de dominos entre entraîneurs ont parfois des effets étonnants. Il y a quelques jours, le licenciement de Ronny Deila a par exemple précipité le retour en Belgique de Robin Veldman.

L'ancien entraîneur d'Anderlecht (intérimaire après le départ de Felice Mazzu, anciennement à la tête des RSCA Futures) a ainsi pris la place de Nicky Hayen à la tête du Club NXT, Hayen étant lui-même appelé à reprendre l'équipe première jusqu'en fin de saison.

Hier soir, Veldman a donc dirigé son premier match en Blauw en Zwart. Avant la rencontre, il se montrait méfiant au micro d'Eleven : "Il y a eu cette trêve internationale, beaucoup de joueurs n'étaient pas avec nous".

Robin Veldman défait par Timmy Simons

Et cela s'est vérifié : les espoirs brugeois se sont inclinés 0-1 face à Dender, dirigé par un certain Timmy Simons. L'ancienne icône du Club de Bruges repart avec la victoire grâce à un but signé Jordy Soladio, un attaquant belge révélé par le championnat luxembourgeois.

"Ce n'est pas mérité" pestait Veldman après la rencontre. Au classement, le Club NXT reste calé à la neuvième place, loin derrière son adversaire du soir, troisième.