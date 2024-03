Anderlecht a envoyé un message fort à ses concurrents : "Ça va être la guerre !"

Si une conclusion peut être tirée du match entre Anderlecht et l'Antwerp, c'est que les Bruxellois peuvent souffrir. C'est ce qu'a également constaté Théo Leoni, qui n'a pas réussi à garder le contrôle du milieu de terrain en première mi-temps.

Theo Leoni a réagi au micro de la RTBF après la victoire contre l'Antwerp. "On a commencé fort. On a essayé de prendre les supporters avec. Mais eux (l'Antwerp) aussi on fait une super première mi-temps. On a vu que le niveau était très élevé pour les deux équipes."

Cependant, comme lors de la compétition régulière, Anderlecht a prouvé qu'ils pouvaient souffrir sans pourtant laisser d'opportunités à ses adversaires. "On a eu du mal à les presser. Ils étaient très bien au ballon avec une superbe qualité. Janssen se positionnait bien entre les lignes et il arrivait à bien faire opposition avec son corps. C’était une superbe équipe de l’Antwerp. C’était le deuxième contre le troisième donc on savait que ça allait être dur."

"Mais on a apprécié souffrir. On a retroussé les manches. On s’est dit qu’on allait mettre le bleu de travail et se retrousser les manches. Et je suis très fier de mes équipiers parce qu’on n’a pas lâché", a continué le milieu de terrain bruxellois.

La pression mise sur l'Union est un autre aspect positif pour les mauves et blancs. "C’est spécial parce que ça relance tout. C’est comme ça, ce sont les play-offs on le savait avant le début de saison. Mais on se dit match par match parce que les matchs sont tellement compliqués."

La semaine prochaine, un déplacement à Jan Breydel attend Anderlecht. Leoni avait un message clair à faire passer au Club de Bruges. "Aujourd’hui, on a pris trois points mais maintenant l’objectif c’est déjà Bruges là-bas, ça va être une guerre. On se prépare à ça et on va essayer de tout faire pour aller chercher le maximum."