Le coach des RSCA Futures pas tendre avec ses joueurs : "Nous avons oublié les bases du football !"

Les U23 d'Anderlecht, les RSCA Futures, ont vécu un samedi mouvementé. Menés de trois buts par les Francs Borains, les jeunes bruxellois ont ensuite remonté le score à 3-3...avant de manquer un penalty dans les ultimes secondes.

Les RSCA Futures ne s'attendaient sans doute pas à un tel début de match. Après 7 minutes de jeu, ils étaient déjà menés de deux buts par les Francs Borains.

Le coach Marink Reedijk a du trouver les bons mots à la mi-temps. Il était bien évidemment peu satisfait de ce qu'il avait vu lors des 45 premières minutes.

Les RSCA Futures arrachent un point contre les Francs Borains

"J'ai constaté un manque de vivacité et je l'ai dit clairement aux joueurs à la mi-temps", a-t-il déclaré en après-match au micro du Nieuwsblad. "Nous avons oublié les bases du football. Par la suite, le malaise s'est installé dans l'équipe."

Les jeunes bruxellois ont alors vécu un début de seconde mi-temps catastrophique, avec un 3e but encaissé. "Je suis fier de la résistance mentale dont mes garçons ont fait preuve après ce troisième but. A la mi-temps, je leur ai demandé de jouer en équipe au lieu d'essayer de résoudre les problèmes individuellement", a précisé Reedijk.

Les Mauve et Blanc ont ensuite totalement renversé la situation et sont revenus à 3-3. Ils auraient remporté la rencontre si Saussez n'avait pas arrêté le penalty de Goto. "Goto est un spécialiste qui ne se rate jamais à l'entraînement. On ne peut pas lui reprocher ce raté", a déclaré le 3e buteur des Futures Amando Lapage.