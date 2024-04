Un ancien Zèbre explose enfin : 10 buts et bientôt meilleur joueur du championnat ?

En 2020, Lucas Ribeiro Costa (25 ans) quittait l'Excelsior Virton, où il avait fait merveille en très peu de temps (8 matchs, 4 buts), pour le Sporting Charleroi. Malheureusement, le Brésilien ne s'est pas imposé chez les Zèbres et a enchaîné les prêts, d'abord au RWDM puis à l'Excel Mouscron.

Prêté à Waasland-Beveren en 2022, il s'y imposera au point d'y être transféré. Sous les couleurs waeslandiennes, Ribeiro Costa retrouvera son meilleur niveau, inscrivant 11 buts et délivrant 8 passes décisives la saison passée en Challenger Pro League.

Masandawana, let's welcome back our Brazilian Lucas Ribeiro to the matchday squad! 👆#Sundowns #SundownsXHerbalife pic.twitter.com/b42PM5NCsk