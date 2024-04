Jérémy Doku dans le creux, vraiment ? "C'est le joueur le plus technique de Premier League"

Jérémy Doku se montre moins décisif qu'en première partie de saison avec Manchester City. Mais les défenseurs adverses ne le craignent pas moins pour autant.

Dimanche, Manchester City et Arsenal n'ont pu se départager, se quittant sur un 0-0 pas des plus palpitants. Jérémy Doku n'a, lui non plus, pas su dynamiter la fin de rencontre malgré son entrée lors de la dernière demi-heure.

Le Diable Rouge n'a débuté qu'une seule des quatre dernières rencontres de Premier League et son dernier assist (en FA Cup) remonte au mois de janvier. Mais les Gunners l'ont surveillé comme le lait sur le feu.

Même sans marquer ou donner d'assist, Doku impressionne

Interrogé par le créateur de contenu Ewan sur le joueur qu'il estimait comme le plus technique de Premier League, Gabriel n'a pas hésité. Il ne lui a fallu qu'un petit indice pour faire deviner son choix à William Saliba, son acolyte dans la charnière défensive de Mikel Arteta.

Le Français a acquiescé : "C'est le meilleur, surtout en un contre un".

Des propos qui rappellent le danger que représentent Jérémy Doku sur ses accélérations. En mobilisant plusieurs hommes en marquage, l'ancien Anderlechtois créé des déséquilibres constants pour Manchester City.