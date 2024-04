Plusieurs millions en D1B, un record : les explications d'un transfert fou

C'était inattendu : un transfert de 4 millions d'euros en provenance d'un club modeste comme lePatro Eisden. Anis Hadj-Moussa a rejoint Feyenoord et Stijnen est bien sûr extrêmement fier.

Stijnen avait déjà repéré le potentiel de Hadj-Moussa lorsqu'il jouait encore à l'Olympic Charleroi. Il l'a recruté gratuitement et un an plus tard, il récolte déjà les fruits de cette acquisition. "Ce transfert est un moment fort à ne pas sous-estimer dans l'histoire de notre club. Une étape significative", a déclaré Stijnen dans Het Belang Van Limburg.

Début février, le Patro Eisden a prêté l'ailier à son club frère, Vitesse Arnhem. Là-bas, il a marqué deux buts et délivré deux passes décisives lors de ses dix premiers matchs. Les grands clubs des Pays-Bas se sont immédiatement intéressés à lui, mais Feyenoord a été le plus réactif.

Stijn Stijnen savait que son joueur pouvait exploser en Eredivisie. "Anis a eu besoin d'un petit temps d'adaptation au début, mais une fois que tout était en place, il a saisi sa chance et est rapidement devenu l'un de nos piliers."

"Il possède une technique imprévisible tout en gardant toujours une belle lucidité. C'est très rare. Le prêt à Vitesse était une étape logique dans son développement. Aux Pays-Bas, il a trouvé une vitrine idéale pour montrer ses qualités."

Stijnen espère que ce ne sera pas le dernier joueur à exploser au Patro. "Il y a encore des garçons avec ce genre de potentiel ici. Je pense par exemple à notre attaquant islandais Stefan Sigurdarson et à Keano Vanrafelghem, actuellement prêté au Sporting Hasselt".