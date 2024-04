Comment Anderlecht pourrait influencer l'avenir... du meilleur buteur de Jupiler Pro League

Le Cercle de Bruges joue les Champions Play-offs cette saison, et ses joueurs intéressent donc l'étranger. Kevin Denkey est sur les tablettes du FC Séville.

Alors que l'AC Milan, la Fiorentina et Naples mais aussi plusieurs clubs anglais s'intéressent à Alan Minda, plusieurs équipes commencent aussi à manifester de l'intérêt pour le meilleur buteur du championnat Kevin Denkey. Celui-ci compte déjà 25 buts toutes compétitions confondues.

Selon Fichajes, le FC Séville voudrait faire ses emplettes au Jan Breydel, mais il devra d'abord dégager les fonds nécessaires avant de pouvoir entamer l'achat de Kevin Denkey. Et c'est bien sûr là que le RSC Anderlecht pourrait avoir un rôle à jouer.

© photonews

Un accord avec Anderlecht concernant Thomas Delaney et/ou Ludwig Augustinsson pourrait en effet aider à remplir les caisses du FC Séville. On le sait, Jesper Fredberg compte bien conserver Augustinsson, titulaire indiscutable et qui pourrait être bradé par le club andalou ; il est estimé à 3 millions d'euros.

Delaney, lui, semble connaître un contretemps alors qu'on l'annonçait indiscutable, mais on sait que Brian Riemer l'apprécie. Le Danois est estimé à 2,5 millions d'euros, et les discussions pourraient être facilitées avec Séville si les deux hommes restent à Bruxelles.

Séville n'est pas le seul intéressé par Kevin Denkey

Kevin Denkey est déjà évalué à environ treize millions d'euros selon Transfermarkt. Le Cercle aimerait bien sûr en tirer au moins ce montant, si pas bien plus, mais n'a pas pour habitude de vendre ses joueurs une fortune : le transfert sortant record des Groen & Zwart est de 8 millions d'euros, pour Ayase Ueda vers Feyenoord.

L'AS Monaco serait également intéressé par l'attaquant (et les rapports entre le Cercle et Monaco faciliteraient bien sûr les choses). Les semaines et les mois à venir révéleront ce que Denkey décidera, mais il semble difficile qu'il prolonge son séjour au Cercle.