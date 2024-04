Le CEO de l'Atalanta évoque l'avenir de Charles De Ketelaere : "Nous sommes satisfaits mais..."

L'un des plus gros transferts belges sortants de l'histoire a pourtant été un flop du côté du Milan. Cependant, le Diable Rouge a retrouvé ses sensations du côté de l'Atalanta.

Charles De Ketelaere a eu beaucoup de pression sur les épaules après son transfert du Club Bruges à l'AC Milan. Alors qu'il n'a pas réussi à faire une place à San Siro, il a opté pour une autre solution : un prêt.

Parti l'été dernier pour Bergame, le Diable Rouge a retrouvé des couleurs du côté de l'Atalanta et est même devenu un élément important de l'équipe avec ses six buts et six passes décisives en 26 rencontres de Serie A.

Mais de quoi sera fait l'avenir de Charles De Ketelaere dont le prêt se termine dans quelques mois. Retour à San Siro ou prolongation de l'aventure à la Dea ?

L'Atalanta veut attendre avant de se décider pour De Ketelaere

A quelques jours du retour de blessure de CDK face à Cagliari, Luca Percassi s'est exprimé face à la presse au sujet de son joueur. "Dès le premier jour, Charles a eu un impact considérable sur notre équipe. Sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan humain et en termes de comportement", a confié le CEO du club.

Quant à l'avenir de De Ketelaere, c'est un peu plus flou : "Nous sommes très satisfaits de lui, mais nous n'allons pas parler de son avenir. Nous prendrons ces décisions plus tard".

De Ketelaere peut-il rester à Bergame ? Le prêt actuel coûte trois millions d'euros à l'Atalanta et le club dispose déjà d'une option d'achat à hauteur de 26 millions d'euros. Réponse dans quelques semaines donc...