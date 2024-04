🎥 Quand un Argentin chambre un Français au sujet de la Coupe du Monde, en plein derby de Rome

La Roma de Lukaku et Svilar a battu la Lazio (1-0) dans le derby de Rome. Une rencontre peu plaisante, mais tendue !

Mattéo Guendouzi et Paulo Dybala ne partiront certainement jamais en vacances ensemble. D'abord, parce que le Français est un pilier de la Lazio Rome et l'Argentin l'une des stars de l'AS Rome, et que la tension entre les deux équipes est toujours bien réelle.

Mais aussi parce que visiblement, leurs relations ne sont pas au beau fixe. À la 66e minute, les deux hommes se sont embrouillés lors d'un corner pour la Lazio. Guendouzi, qu'on sait très sanguin, a saisi son adversaire à la gorge.

La réaction de Paulo Dybala, souriant et narquois, ne s'est pas faite attendre. Alors que les équipiers de Mattéo Guendouzi l'éloignaient, l'Argentin a enlevé son protège-tibia et l'a montré au Français. Sur celui-ci : une image de... la Coupe du Monde, remportée en 2022 par l'Albiceleste aux dépens des Bleus.

Paulo Dybala était monté au jeu dans cette finale, gagnée 4-3 par l'Argentine. Mattéo Guendouzi était resté sur le banc, mais nul doute que le souvenir en est encore bien imprimé dans son esprit. Et le coéquipier de Romelu Lukaku s'en est assuré...