Kevin De Bruyne déjà "supérieur" aux légendes de la Premier League ? L'incroyable compliment d'un ancien international

La performance folle de Kevin De Bruyne ce samedi lui a permis d'atteindre un sacré cap : celui des 100 buts avec Manchester City. Pour Joe Cole, ancien international anglais, le Belge est d'ores et déjà supérieur aux plus grandes légendes de la Premier League.

Un doublé et une passe décisive : après un bref passage sur le banc pour se reposer, Kevin De Bruyne est revenu en toute grande forme avec Manchester City. Le Diable Rouge comptabilise désormais 100 buts et 167 passes décisives avec les Skyblue, en 371 matchs.

Des chiffres affolants, qui poussent de nombreux observateurs à faire de KDB l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire de la Premier League. Pour Joe Cole, ancien milieu vedette de Chelsea (279 matchs, 39 buts) et international anglais à 56 reprises, De Bruyne est déjà supérieur à plusieurs de ses anciens équipiers.

"Je crois qu'il est au-dessus de tout le monde, je le pense vraiment. Et j'inclus là-dedans Frank Lampard, Paul Scholes et Steven Gerrard, par exemple", déclare Cole sur TNT Sports. "Ce sont de grands joueurs et c'est toujours difficile de comparer les époques, car les règles changent, la qualité du terrain change, le ballon change, tout change. Mais il est au moins le meilleur de son époque".

Après sa prestation trois étoiles, Kevin De Bruyne restait modeste : le Diable Rouge surprenait même en assurant qu'il ne se sentait pas assuré du onze de base et se devait de rester performant face à la concurrence à son retour de blessure (lire ici).

Kevin De Bruyne a manqué la majeure partie de la saison en raison d'une lourde blessure aux ligaments, et n'est revenu dans l'équipe qu'en début d'année 2024. Immédiatement décisif, il a cependant connu une petite rechute avant la trêve internationale. Tout le monde à Manchester City et en Belgique espère désormais qu'il enchaînera jusqu'à mi-juillet !