Kevin De Bruyne surprend après sa nouvelle masterclass contre Crystal Palace : "Je dois me battre pour ma place"

Kevin De Bruyne a été absolument impérial contre Crystal Palace, avec deux buts et une passe décisive. Ses soucis physiques semblent enfin derrière lui, mais le Diable Rouge reste modeste et prudent.

Kevin De Bruyne n'est revenu régulièrement sur les terrains qu'en début d'année 2024, et a encore connu une petite rechute le mois dernier, manquant notamment les deux matchs amicaux de l'équipe nationale. Sur le banc contre Aston Villa, il faisait son retour à Crystal Palace.

Et quel retour : KDB a inscrit deux buts, dont une frappe magistrale, et une passe décisive pour Erling Haaland. De quoi aider Manchester City dans un match délicat (2-4).

Ce n'est pas le premier retour brillant du Diable Rouge, déjà auteur d'un but et d'un assist pour ses premières minutes de la saison en Premier League en janvier dernier. "Ça a été une saison atypique, avec ce retour après 6 mois", reconnaît De Bruyne sur TNT Sports.

Kevin De Bruyne, sur le banc ?

"Parfois, je me sens bien, parfois je me sens un peu mal à l'aise avec mon corps. J'ai essayé de me préparer au mieux mais c'est quelque chose que je n'ai jamais connu dans ma vie", continue-t-il. "J'essaie de faire le job au mieux et aujourd'hui, ça s'est bien passé ".

Un bel euphémisme. Malgré ses longs mois d'absence, De Bruyne en est déjà à 4 buts et 14 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Pour autant, il ne prenait pas sa place dans le onze pour acquise à son retour.

"Bien sûr que non, parce que mes coéquipiers me forcent à rester affûté ! Je ne m'attendais pas à ce qu'on me donne ma place", affirme Kevin De Bruyne. "Si je ne joue pas bien, je ne serai pas aligné. Phil Foden est incroyable cette saison, il mérite de jouer. Ça me pousse à tout donner".