William Balikwisha n'a pas vu le même Standard - OHL que tout le monde : "On est satisfait de notre jeu"

La réaction de William Balikwisha a surpris, après Standard - Louvain. Selon le milieu de terrain, les Rouches ont presque fait tout ce qu'il fallait pour prendre les trois points.

Les supporters ayant allumé leur écran pour suivre la rencontre face à Louvain ont pu le remarquer : la prestation du Standard n'a, une nouvelle fois, pas été folichonne. Très loin de là, même, puisque les Rouches ont cadré leur première frappe... à la 63e minute, et n'ont alerté Tobe Leysen qu'à quatre reprises sur l'ensemble de la partie.

La Méthode Coué a accompagné le Standard toute la saison

Pourtant, il y avait de la satisfaction du côté de William Balikwisha, qui s'est présenté à notre micro quelques minutes après le coup de sifflet final. Selon lui, même s'il y a encore des choses à améliorer, le Standard méritait clairement les trois points contre OHL.

"On a mieux joué qu'à La Gantoise. On est satisfait de la manière, mais on aurait voulu retourner avec les trois points. On se cherchait un petit peu en première période, on a essayé des choses qui n'ont pas toujours fonctionné, mais on a été patient."

"Des joueurs sont bien montés en seconde période, on a pu se créer plusieurs opportunités et c'est dommage de ne pas avoir pu prendre ces trois points. À la pause, l'entraîneur s'attendait à plus, il était déçu de notre entame. On a manqué d'intensité et de vitesse d'exécution, on a essayé des choses sans les réussir, mais on est vraiment bien remontés pour la seconde mi-temps."

Une réaction quelque peu surprenante, d'autant que les Louvanistes ont plusieurs fois eu l'occasion de prendre les commandes, via le menaçant duo Mathieu Maertens - Jon Dagur Thorsteinsson. Certains doivent se montrer dans ces Europe Play-Offs, mais les Rouches ont manqué de hargne, d'envie et d'intensité. Une situation assez paradoxale.

"Peut-être que c'est parce que le 12e homme n'était pas là. Il nous a grandement manqué. Mais je le répète, l'équipe est satisfaite, même si l'on aurait aimé concrétiser pour gagner ce match. On le méritait."

"Les calculs sont, plus ou moins, faits par rapport à nous. Maintenant, comme l'entraîneur l'a déjà dit, on doit déjà commencer à préparer la saison prochaine, le discours a été très clair. L'objectif est d'abord de bien finir celle-ci. Je pense que tout le monde donne le maximum, je ne connais pas les objectifs de chacun, mais j'essaye, au mieux, de préparer ma saison prochaine."

L'efficacité offensive du Standard est déjà repartie

Lors des deux derniers matchs de la phase classique, le Standard avait inscrit huit buts, à la maison, contre La Gantoise et Eupen. On se disait alors que Kelvin Yeboah était l'élément manquant pour permettre au Matricule 16 de retrouver un allant offensif. Le retour dans les travers a été immédiat, avec un petit but marqué en deux matchs. Selon Balikwisha, c'est... chez l'adversaire qu'il faut trouver l'explication.

"Sans manquer de respect à Eupen, cette équipe n'a pas le même niveau que OHL. Ils jouent les Play-Offs 2, pas Eupen. On avait besoin de mettre beaucoup plus d'énergie, on ne l'a pas assez fait pour remporter le match" a conclu le médian congolais.