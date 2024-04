Le retour d'un cadre attendu dans le noyau du Club de Bruges pour la Conference League : deux autres titulaires encore en pleine course contre-la-montre

Absent contre le Sporting d'Anderlecht, Hans Vanaken a fait son retour au centre d'entraînement du Club de Bruges. Le milieu de terrain offensif pourrait jouer dès jeudi, en quart de finale de Conference League, contre le PAOK.

Revenu dans le sillage de l'Union Saint-Gilloise et du Sporting d'Anderlecht, avec cinq longueurs (et demi) de retard sur la tête du classement, le Club de Bruges prépare son quart de finale de Conference League, disputé contre le PAOK.

Une rencontre importante pour les Blauw & Zwart, qui n'ont jamais caché leur envie d'aller aussi loin que possible sur la scène européenne et de jouer les trouble-fêtes face aux favoris de la compétition.

Il faudra, pour cela, se défaire de l'actuel leader du championnat de Grèce, mais Nicky Hayen va peut-être pouvoir compter sur un retour important pour parvenir à ses fins.

Hans Vanaken de retour dès le match contre le PAOK, jeudi ?

Absent ce week-end contre les Mauves pour cause de maladie, Hans Vanaken a fait son retour au centre d'entraînement du Club de Bruges et devrait pouvoir être sur la pelouse, jeudi.

Si l'ancien Diable Rouge est encore jugé trop court par son entraîneur, il pourrait, au minimum, monter au jeu pour préparer la rencontre de dimanche contre l'Antwerp, qu'il devrait bel et bien débuter. Quant à Andreas Skov Olsen et Simon Mignolet, la course contre-la-montre se poursuit en Venise du Nord.