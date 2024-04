L'un des chouchous de Brian Riemer doit-il faire un pas de côté ?

Après une débâcle telle que celle de dimanche, Anderlecht va devoir changer son fusil d'épaule. Cela passe par des changements dans le onze, encore, et Brian Riemer va cette fois devoir s'en prendre à ses favoris.

Surprise dimanche : Brian Riemer tentait quelque chose, on ne peut pas le lui enlever, et décidait d'aligner un triangle Delaney-Stroeykens-Leoni. Avec du recul, c'était une mauvaise idée. Si on ne peut pas prétendre être les plus grands fans de Mats Rits, l'équilibre et l'expérience des toppers qu'il amenait paraissaient justement très importants pour un déplacement chez "son" Club de Bruges.

Brian Riemer a un luxe : celui d'avoir le choix, notamment dans l'entrejeu. Ce luxe s'accompagne d'une difficulté : celle de faire... les bons choix. Et alors qu'on peut s'attendre encore une fois à voir l'entrejeu être bouleversé pour dimanche, le coach du RSCA va peut-être devoir également envisager des choix à d'autres postes.

Dreyer et Dolberg, intouchables ?

Anders Dreyer n'a pas sauvé sa rencontre avec un but "pour l'honneur" au Jan Breydel. Avant cela, le Danois a absolument tout raté. Souvent, quand il ne marque pas, Dreyer devient un véritable poids mort pour son équipe. Son style de jeu ne pèse pas sur la défense, ne crée pas le surnombre, ne libère pas ses équipiers.

Et depuis de longues semaines, la même chose peut être dite au sujet de Kasper Dolberg. L'élégant buteur danois pèche par nonchalance, et s'il tente de combiner avec Thorgan Hazard et Mario Stroeykens, il a tendance à traverser les matchs difficiles en fantôme.

Alors, pourrait-on en voir l'un des deux faire un tour sur le banc dimanche ? On sait que Riemer leur a infligé ce traitement à tous les deux. Pour Anders Dreyer, ça commence à dater : en septembre, le coach mettait son compatriote sur le banc après quelques prestations indigentes, et celui-ci lui répondait de la meilleure des manières. Depuis, Dreyer n'a plus quitté le terrain... et présente des statistiques folles (16 buts en 30 matchs).

© photonews

Dolberg, lui, passait par le banc lors du déplacement à Gand, au profit de Luis Vazquez. L'Argentin avait répondu présent, et Kasper Dolberg avait ensuite marqué lors de deux matchs d'affilée. Brian Riemer a au passage tenté d'aligner les deux hommes ensemble, presque pour pouvoir "dire" qu'il avait essayé : sans succès, Dolberg ayant... globalement joué sur l'aile. Incompréhensible.

Alors, que faire désormais ? Il faudra changer quelque chose, c'est presque certain. Thorgan Hazard est menacé de suspension... mais le temps des calculs est passé : il faut aligner sa meilleure équipe chaque week-end sans calculer. Et si calcul il doit y avoir, alors mieux vaut peut-être que Hazard joue face à l'Union au risque d'être suspendu face à Genk. Dreyer peut-il céder sa place à Amuzu, voire à Vazquez ? Dolberg goûtera-t-il au banc ? Brian Riemer a du choix. Mais il faudra faire le(s) bon(s).