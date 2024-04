Un caprice de Guardiola ? La vraie raison derrière la non-titularisation de Kevin De Bruyne face au Real Madrid

Face à l'ogre madrilène, Manchester City ne part pas avec toutes les chances de son côté. En effet, les Citizens doivent faire face à un calendrier très chargé et se battent pour le titre en Premier League. Quant à lui, le Real Madrid est 1er de Liga, avec 8 points d'avance sur le FC Barcelone.

Les Mancuniens doivent également faire sans leurs deux Belges au coup d'envoi : Kevin De Bruyne et Jérémy Doku sont en effet sur le banc.

Si le second n'est pas un titulaire indiscutable, l'absence du premier dans le 11 de base pour une rencontre d'une telle importance est bien plus surprenant.

Alors, est-ce dû à une décision bizarre de l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola ? Eh bien...non ! L'Espagnol a en effet expliqué en avant-match que De Bruyne "ne se sentait pas bien" avant le début de la rencontre.

"Nous avons eu une réunion, il était prêt. Quand nous sommes arrivés, dans le vestiaire, il a commencé à vomir et il a dit : 'Je ne suis pas prêt'.", a déclaré Guardiola.

🚨🇧🇪 Pep Guardiola on De Bruyne not starting: “He feels unwell”.



“We made a meeting, he was ready, and when we arrived, in the locker room he started to vomit and he said: I'm not ready”. pic.twitter.com/GCE3mpdE1r