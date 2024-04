Un Standard démobilisé affrontera un Saint-Trond avec le couteau entre les dents : les Trudonnaires feront tout pour continuer à rêver

Saint-Trond a commencé ses Europe Play-Offs avec deux victoires et pointe toujours à quatre petites longueurs de La Gantoise. Les Trudonnaires n'ont pas encore abandonné leurs ambitions européennes et vont recevoir le Standard avec le couteau entre les dents.

Au Standard, la mentalité affichée depuis quelques semaines est lamentable, pour certains. Plusieurs joueurs d'Ivan Leko n'ont, tout simplement, plus envie et traînent leur spleen en bords de Meuse, en attendant impatiemment la fin de saison.

La donne est complètement différente, au Stayen, où les ambitions sportives n'ont pas encore été abandonnées. Les Trudonnaires ont remporté leurs deux premiers matchs de Play-Offs et ne comptent toujours que quatre petites longueurs de retard sur La Gantoise. Saint-Trond n'a pas encore abandonné ses espoirs européens et va affronter le Standard avec le couteau entre les dents.

Un Saint-Trond déterminé contre un Standard qui a abandonné

"Ce n'est pas notre objectif, mais nous allons nous battre pour cela. Nous voulons surtout développer un jeu offensif, tant à domicile qu'à l'extérieur, et profiter de notre football pendant toute la fin de saison" tempérait l'entraîneur, Thorsten Fink, après la victoire contre Malines. Sauf que ses joueurs ne sont pas vraiment du même avis. Pour eux, l'objectif, c'est l'Europe.

"On a dit dès le début que l'on viserait cette première place. Tant qu'on peut encore le faire, on donnera tout pour ça", clamait l'arrière droit Robert-Jean Vanwesemael, tandis qu'Aboubakary Koita adoptait une approche plus mesurée.

"C'est bien d'avoir gagné nos deux premiers matchs, mais il faut rester les pieds sur Terre. Gagnons encore le suivant, puis nous verrons où nous en sommes. Je pense que Gand reste le plus grand prétendant à la première place, mais qui sait ?"