Prestations inquiétantes, discours positif : les joueurs du Standard sont-ils trop faibles pour faire mieux ?

Ivan Leko, aussi, a apprécié la prestation du Standard contre Louvain. Rien à reprocher dans la mentalité, le T1 a vu des joueurs qui ont fait de leur mieux. Alors sont-ils simplement incapables de faire mieux ?

On attendait une réaction du Standard après la débâcle à La Gantoise, elle ne sera jamais venue, contre Louvain. Les Rouches ont partagé l'enjeu, un match nul qui porte très bien son nom et qui a rappelé, une nouvelle fois, les faiblesses du groupe.

Pourtant, tout le monde semblait satisfait, après la rencontre. William Balikwisha a aimé la seconde période, Ivan Leko aussi. Comme son milieu de terrain, le T1 du Standard est revenu sur l'absence des supporters, pour entamer sa conférence de presse.

"Un match sans supporters, ce n'est pas le même sport. Vous manquez quelque chose d'important, le football est à propos d'émotion, de passion et d'histoire. J'espère que ce sera le dernier match sans supporters, les matchs ne peuvent pas se jouer sans eux."

Au Standard, la prestation contre Louvain contente tout le monde

Il n'y a pas le choix, le Standard a donc besoin de son 12e homme pour bien jouer. Et sans cette aide extérieure lors des matchs contre Bruges, Anderlecht et La Gantoise, on se demande bien ce qu'il serait advenu des Liégeois...

Pour revenir au match, il était bon, donc, et supposément censé plaire aux supporters neutres. Ce ne fut pas notre avis, mais Ivan Leko a mentionné la mise en place tactique de son adversaire, et les tentatives de ses joueurs pour faire déjouer OHL. En vain, donc.

J'ai vu des joueurs qui ont fait de leur mieux"

"J'ai vu deux équipes avec l'intention de gagner. Notre adversaire avait un bon plan, ils ont eu plusieurs contre-attaques dangereuses. Mes joueurs ont fait de leur mieux, ce n'était pas facile de créer beaucoup contre cette défense solide. Nous ne sommes pas ravis du résultat, mais la performance était 'OK". Si les joueurs de Leko ont fait de leur mieux, cela veut donc dire qu'ils sont simplement incapables de faire mieux ?

Bref, le contenu est encourageant pour Ivan Leko, qui n'a pas spécialement estimé que son équipe jouait trop lentement en première mi-temps. "Vous avez besoin de temps, d'être patient, de lire le jeu, de voir quel joueur est libre pour avancer. J'ai vu des joueurs qui ont fait de leur mieux, mais les adversaires sont aussi là et ont fait une prestation solide." Pour rappel, la première frappe cadrée des Rouches est arrivée après l'heure de jeu. Pas de tir cadré avant la pause à domicile contre Louvain, tout va bien.

© photonews

Ivan Leko envoie les jeunes et prépare le futur... malgré le flou

"Bien sûr qu'ils peuvent faire mieux. J'aimerais aussi un joueur capable de dribbler trois hommes et marquer, ou de trouver la passe que personne ne peut trouver. On a des bons joueurs, qui veulent travailler ensemble. Ils ont une bonne mentalité, j'ai aimé la semaine d'entraînement et ils ont fait une bonne prestation, ils méritaient de gagner ! OHL est une équipe solide, avec un soutien financier solide et un entraîneur expérimenté, ils ont ennuyé les gros clubs du pays, il ne faut pas l'oublier."

Et "l'autre élément positif", selon le T1, c'est la présence des jeunes sur la pelouse. Trois 2005 dès le coup d'envoi et un 2003 monté en cours de match, c'est un signe encourageant. Ivan Leko prépare donc la saison prochaine avec les jeunes présents, sans savoir s'ils seront encore là, sans savoir quels joueurs seront encore là, ni quelle sera la dynamique et quels seront les besoins dans trois mois. Il fallait bien trouver un point de mire.

"Nous voulions amener des jeunes joueurs. Hakim (Sahabo), (Cihan) Canak et Lucas (Noubi) étaient sur le terrain, Isaac (Price) est aussi bien monté. Les jeunes qui méritent leur chance l'ont."

Il reste encore huit matchs amicaux avant la fin de saison et la méthode Coué ne risque pas de disparaître de Sclessin. Mais lorsque l'on voit un joueur du club depuis 2014, qui a connu quelques belles années (NDLR : Balikwisha), et un entraîneur qui a joué et coaché contre des Rouches au sommet du football belge, et qu'ils se disent satisfaits, pas même de la qualité, mais de la mentalité affichée par cette équipe, pourtant à des années lumières du réel "ADN Standard", on est en droit de se poser de sérieuses questions...