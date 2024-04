Bilal El Khannouss règle ses comptes avec Anderlecht : "Je n'avais plus confiance en eux"

Bilal El Khannouss est devenu l'un des joueurs les plus importants du KRC Genk. Le jeune Marocain prend sa revanche sur son ancien club, le RSC Anderlecht.

L'évolution de Bilal El Khannouss est impressionnante. A seulement 19 ans, il est titulaire indiscutable au sein du KRC Genk. Cette saison, il est sans conteste l'un des meilleurs de l'effectif limbourgeois.

L'international marocain (déjà 12 sélections) veut terminer la saison en boulet de canon et espère un beau transfert cet été. Le RB Leipzig notamment s'intéresse à son profil.

Bilal El Khannouss revient sur son passage à Anderlecht

Dans une interview accordée au média néerlandophone Bruzz, El Khannouss est revenu sur son passage au RSC Anderlecht. Il a joué de 2009 à 2019 dans les équipes de jeunes du club bruxellois, avant de rejoindre Genk.

"On en a déjà beaucoup parlé, mais honnêtement, j'ai passé de très bons moments à Anderlecht. Mais à 15 ans, j'ai dû faire un choix. Je n'avais plus confiance en Anderlecht. Le projet d'avenir de Genk, en revanche, pouvait me convaincre. A mon avis, ils n'avaient pas vu venir mon départ. Ce changement n'a pas été évident."

"J'ai soudainement dû aller dans un internat, seul, à cent kilomètres de chez moi, mais cela m'a rendu plus fort. Pour moi et ma famille, c'était évidemment très difficile au début. Heureusement, je connaissais quelques gars dans les équipes de jeunes de Genk et j'étais bien encadré. Je suis très heureux que mon ami d'enfance Anouar (Ait El Hadj) fasse également partie de l'équipe."