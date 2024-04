De Mil, Vrancken... : les (lourdes) sanctions après la parodie Westerlo - Genk sont connues

Le Comité disciplinaire de l'Union belge s'est prononcé sur les sanctions à la suite de la fin de match entre Westerlo et Genk, lorsque les deux équipes ont passé les dernières minutes à se passer la balle.

Nicolas Madsen (Westerlo) et Joris Kayembe (Genk) ont chacun été condamnés à deux jours de suspension effectifs et à une amende de 2000 euros dans l'affaire du match entre Westerlo et Genk.

Tout s'est passé lors du dernier match de la phase classique de la Jupiler Pro League. Genk était sûr de sa place en Champions' Playoffs en fin de match, tandis que Westerlo était assuré de son maintien. Les joueurs ont décidé de ne pas continuer à jouer, permettant aux défenseurs de Genk de simplement se passer la balle.

Avertissement pour Vrancken et De Mil

Madsen et Kayembe ont même échangé des passes entre eux. Les deux clubs devront payer une amende de 7500 euros. Les entraîneurs respectifs, Wouter Vrancken (Genk) et Rik De Mil (Westerlo, désormais à Charleroi), reçoivent un avertissement.

De plus, le gardien de Westerlo, Sinan Bolat, et le défenseur de Genk, Bryan Heynen, sont également avertis. Tous les autres concernés sont acquittés. Le parquet avait pourtant demandé une amende pour tous les joueurs.

Nicolas Madsen (Westerlo) et Joris Kayembe (Genk) ont été sanctionnés pour leur fameux "une-deux" lors duquel les deux joueurs ont joué avec le ballon sans opposition. Ils seront suspendus à partir du 19 avril.