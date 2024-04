Quand Eden Hazard ne pigeait rien à l'anglais de Sir Alex Ferguson : les coulisses de son arrivée à Chelsea

C'était il y a presque douze ans : Eden Hazard quittait Lille pour Chelsea. Un transfert qui fera entrer Eden dans la légende de Stamford Bridge.

Lorsque Lille est devenu trop petit pour lui, toute l'Angleterre faisait les yeux doux à Eden Hazard : "J'ai parlé avec beaucoup de clubs de Premier League, j'ai rencontré Sir Alex Ferguson (Manchester United), Harry Redknapp (Tottenham), Roberto Mancini (Manchester City)" se souvient-il pour Play Sports.

Il avoue à Christine Schreder qu'au-delà du charisme de Sir Alex Ferguson, la barrière de la langue s'est faite ressentir : "Pour le comprendre, c'était compliqué. A l'époque, mon anglais n'était pas terrible, c'était même zéro, donc je ne l'ai pas compris".

Chelsea, le choix du coeur...ou de la langue

Signer à Chelsea était donc aussi un choix linguistique : "Je me suis dit que pour l'adaptation, signer avec tous les Belges, ça allait être plus facile. Je regardais dans quels clubs on parlait français. C'était celui où on le parlait le plus, même avec les départs de Didier Drogba et Nicolas Anelka".

Mais dans un premier temps, les autres Diables Rouges ne ne sont pas inscrits dans la durée à Londres : "Il y avait Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, je me suis dit qu'en plus j'y allais avec mes potes. Je suis arrivé pour être ensemble, mais ils m'ont tous abandonné" rigole-t-il.

Eden révèle que c'est lors d'un rendez-vous dans la luxueuse maison de Roman Abramovitch à Cannes que tout s'est accéléré. La suite appartient à l'histoire.