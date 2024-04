Les Ultras Inferno et le PHK mettent en garde la direction du Standard et prévoient une action importante pour la fin de saison

Pour protester contre la saison catastrophique des Rouches, les Ultras Inferno et le PHK ne chanteront pas lors des douze premières minutes de chaque match d'ici à la fin de saison. Dans un communiqué, ils ont mis en garde leur direction en vue de la saison prochaine.

La saison du Standard, la 125e de l'histoire du club, se devait d'être historique. Elle l'a été, dans les tribunes, avec des animations aussi incroyables que fréquentes de la part des Ultras Inferno et du PHK 04.

Elle l'a été, aussi, sur le plan sportif. Mais pas de la bonne manière, cette fois. Le Standard a dû attendre 28 journées avant d'assurer son maintien, a été rapidement décroché de la course au top 6 et a vécu une saison infernale.

Malgré cela, les supporters sont restés exemplaires, dans les tribunes comme en dehors. Des images rares, vécues notamment après la défaite à Genk et bien d'autres fois cette saison, où les fans s'étant déplacés ont formé un bloc, très compact, au coup de sifflet final, entonnant encore le chant "tous ensemble" pour motiver leurs joueurs malgré une prestation encore bien pauvre.

Tout le monde s'est déjà posé la question : quand vont-ils finir par sortir de leurs gonds, comme ce fut déjà le cas à quelques reprises par le passé quand les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes, mais pas encore aussi catastrophiques que cette saison.

Dans un communiqué, les Ultras Inferno et le PHK préviennent la direction du Standard

Dans un communiqué commun, les Ultras Inferno et le PHK 04 se sont exprimés quant à la fin de saison et leurs attentes pour la saison prochaine. Une chose est sûre, ils ne pardonneront pas une nouvelle saison similaire.

"La deuxième saison de l'ère 777 se termine avec un piètre bilan amenant la pire saison de l'histoire du club. Le discours de 777 était de jouer le haut de classement dans les 3 ans pour rendre à nos couleurs le statut qui doit être le sien. C'est tout le contraire qui se présente puisque sportivement et financièrement, le club est au bord du gouffre."

Les deux groupes de supporters principaux qui animent la T3 et la T4 de Sclessin ont prévu de mener une action lors des quatre derniers matchs d'Europe Play-Offs. "Nous resterons bien présents et nous chanterons pour notre blason, mais surtout pour nous ! Pas pour ces guignols, sur le terrain comme en dehors. Nous mènerons diverses actions de mécontentement, comme une grève de chants symbolique durant les 12 premières minutes de chaque match, accompagnée de messages, etc."

Cette fois, les supporters du Standard ont décidé de passer à l'action.