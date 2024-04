Rik De Mil, le choix gagnant de Mehdi Bayat ? "Felice Mazzu a fait un travail exceptionnel à Charleroi mais..."

Charleroi s'est rassuré en s'imposant 1-2 à Courtrai. Au-delà de la bonne opération comptable, la deuxième mi-temps était assez intéressante en matière de jeu proposé.

Assurer le maintien de deux clubs en une seule et même saison, ils sont peu nombreux à l'avoir réalisé. Charleroi n'y est pas encore mais a fait un grand pas en s'imposant à Courtrai, sur papier le match le plus compliqué au menu des Zèbres.

Grâce à ce succès au Stades des Eperons d'Or, le Sporting prend six points d'avance sur le RWDM, huit sur Courtrai et Eupen. Après le redressement de Westerlo, relégable à son arrivée, la griffe de Rik De Mil se fait également directement ressentir au Mambourg.

Hier, si la première mi-temps était dans la lignée du match face au RWDM, le deuxième acte était d'un tout autre acabit. Le but victorieux n'est tombé que dans les arrêts de jeu mais pointait le bout de son nez depuis de longues minutes. Malgré la tentation de se contenter de ce partage en déplacement et de garder Courtrai à cinq points, les Zèbres ont joué de manière dominante.

Deux jokers pour des Playdowns plus sereins

De quoi conforter Mehdi Bayat dans son choix : "C’est le match du renouveau. On avait besoin de cette victoire. Et on avait surtout besoin de voir l’équipe comme elle a joué en 2e mi-temps. On a vu une équipe conquérante qui est allée chercher sa victoire. J’espère qu’on verra ça jusqu’à la fin de la compétition" déclare-t-il à la RTBF.

Se séparer de Felice Mazzu avant les Playdowns était pourtant un pari risqué : "Quand je vois le travail de dingue que Rik De Mil a accompli ces dernières semaines… C’était osé et risqué de changer de schéma tactique, de vouloir jouer de manière plus dominante. Felice Mazzu a fait un travail exceptionnel à Charleroi, mais il fallait apporter quelque chose de différent. Je suis content car Rik le fait avec brio".