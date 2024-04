đŸŽ„ La Belgique a Kevin De Bruyne, la Colombie a...Kevin De Brownie

Lorsqu'il est fit and well, Kevin De Bruyne n'arrĂȘte pas de susciter l'admiration partout oĂč il passe. Et mĂȘme au-delĂ , avec Ă la clĂ© une scĂšne cocasse concernant un certain Edwuin CĂ©trĂ©.

Avoir une bonne technique de frappe est une chose, être comparé à Kevin De Bruyne en est une autre. Actif dans le club argentin d'Estudiantes De La Plata, l'attaquant argentin Edwuin Cétré s'est trouvé un surnom pour le moins original. Le joueur a marqué les esprits en inscrivant un but rappelant l'obus de KDB contre Crystal Palace. A gem of a goal against Crystal Palace! 💎



Outrageous from @KevinDeBruyne đŸ’« pic.twitter.com/18VRFcAi7x — Manchester City (@ManCity) April 6, 2024 Le Kevin De Bruyne de La Plata Il n'en fallait pas plus aux journalistes locaux pour s'enflammer : "Certé est le Kevin De Bruyne de La Plata" a-t-on même pu entendre sur ESPN. Interrogé sur la comparaison au volant de sa voiture, le principal intéressé s'est esclaffé : "Kevin De Bruyne est trop blanc pour rendre la comparaison possible. Je ressemble plus à Kevin De Brownie". Un surnom qui risque bien de poursuivre l'ancien international espoir colombien, aujourd'hui âgé de 26 ans, pour le reste de sa carrière. 🗣¿CUÁL ES EL APODO DE CETRÉ?: "SOY KEVIN DE BROWNIE" đŸ€Ł



đŸŽ™ïž @PasoaPaso @matipelliccioni pic.twitter.com/6CC7iBRGHP — TyC Sports (@TyCSports) April 15, 2024