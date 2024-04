Le retour de la tradition maison ? Le Standard sonde ses supporters pour renouer avec une vieille habitude

Ces dernières années, les supporters du Standard ont peur de voir leur club perdre son identité petit à petit. Détail pour certain, la musique passée après les buts pourrait faire revenir la ferveur à Sclessin.

Il y a quelques semaines contre La Gantoise, un air de nostalgie flottait au Standard. A l'occasion des 20 ans du PHK, le club avait remis au goût du jour la chanson "Hey Baby" pour célébrer les buts.

Pour le plus grand bonheur de Sclessin, l'équipe en a marqué quatre ce jour-là. De quoi faire naître chez beaucoup l'envie de voir le morceau repasser à chaque occasion à domicile.

De retour contre La Gantoise...en attendant plus ?

L'air avait été remplacé par "We are the Best" créé à l'occasion des deux titres en 2008-2009 et diffusé depuis.

A l'écoute de ses sympathisants, le Standard a lancé sur son application un sondage pour faire revenir "Hey Baby" de manière définitive pour faire rugir le stade après un but.

De quoi refaire de Sclessin une forteresse indomptable la saison prochaine ?